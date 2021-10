Medienbericht : Facebook will einen neuen Namen

Der Onlineriese Facebook will sich laut einem Technikportal umbenennen.

Facebook will nicht mehr Facebook heisst. Das schreibt das US-Technikportal «The Verge» auf seiner Homepage. So plane Unternehmenschef Mark Zuckerberg auf der jährlichen Connect-Konferenz am 28. Oktober den neuen Namen preiszugeben.