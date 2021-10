Virtuelle Welt «Metaverse» : Facebook will in Europa 10’000 Arbeitsplätze schaffen

Nach massiven Negativ-Schlagzeilen kündigt der US-Internetriese tausende «hochqualifizierte Jobs» in der EU an.

Der US-Internetriese Facebook will in den kommenden fünf Jahren 10’000 neue Arbeitsplätze in der Europäischen Union schaffen.

Der US-Internetriese Facebook will nach eigenen Angaben in den kommenden fünf Jahren 10’000 neue Arbeitsplätze in der Europäischen Union schaffen. Laut einem am Montag veröffentlichten Blog-Beitrag des Unternehmens sollen die «hochqualifizierten Jobs» entstehen, um die virtuelle Welt «Metaverse» aufzubauen. Chancen auf eine Anstellung haben demnach unter anderem «hochspezialisierte Ingenieure».