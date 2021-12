Metaverse : Facebook will in Zürich die virtuelle Welt weiterentwickeln

Bis Ende 2022 will Meta in Zürich 150 Stellen schaffen. Arbeiten werden die neuen Mitarbeitenden vor allem im Bereich der virtuellen Realität.

Der Mutterkonzern von Facebook – Meta – baut den Standort Zürich aus und will damit auch Arbeitsplätze schaffen: Bereits arbeiten 200 Personen am Standort, bis Ende 2022 sollen weitere 150 Stellen besetzt werden. Doch woran wird man arbeiten? Der Fokus wird im Bereich der «Reality Labs» liegen, erklärt der Leiter des Standorts Zürich, Rasmus Dahl, in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» (Bezahlartikel). So sei in Zürich zum Beispiel derjenige Algorithmus programmiert worden, der es ermöglicht, ein nahezu natürliches Erlebnis zu schaffen, wenn sich seine Person mit einer Virtual-Reality-Brille im virtuellen Raum bewegt.

Auf die Frage, was Dahl darüber denkt, dass er für ein Unternehmen arbeitet, das regelmässig in der Kritik steht, sagt er: «Ich lese, was die Medien über Meta schreiben, denn mich betrifft das sowohl als Meta-Mitarbeiter als auch als Bürger. Das, was wir in Zürich im Reality Lab entwickeln, ist sehr weit weg von dem, was auf Instagram oder in der Facebook-App passiert. Trotzdem trifft uns die Kritik.»