Social Media : Facebook will Kinder besser schützen, doch Kritiker haben Zweifel

Eine frühere Mitarbeiterin des Social-Media-Konzerns warf Facebook vor, zu wenig zum Schutz der Kleinen zu machen. Facebook reagiert nun, doch vielen ist das zu wenig.

Facebook hat mehrere neue Funktionen vorgestellt, die Kinder bei der Nutzung seiner Plattformen besser schützen sollen. Nach vernichtenden Aussagen der früheren Facebook-Managerin Frances Haugen über die negativen Auswirkungen des Online-Netzwerks auf Minderjährige präsentierte Facebooks Vizepräsident für globale Angelegenheiten, Nick Clegg, die neuen Features am Sonntag in zwei US-Talkshows. Unter anderem sollen etwa Teenager angehalten werden, bei der Nutzung der Foto-Plattform Instagram eine Pause einzulegen, und angestupst werden, wenn sie sich mehrfach die gleichen Inhalte anschauen, die als nicht angemessen eingestuft werden.

Das Unternehmen mit Sitz in Menlo Park in Kalifornien plant ausserdem neue Kontrollfunktionen für Eltern von Teenagern auf optionaler Basis, damit sie das Online-Verhalten ihrer Kinder besser im Blick haben. Kritikern ist all das aber zu vage und sie zweifeln an, ob die neuen Features überhaupt funktionieren. «Es gibt gewaltige Gründe, skeptisch zu sein», sagte Josh Golin von der Organisation Fairplay, die Marketing-Methoden mit Blick auf Kinder untersucht. Viele Kinder würden ohnehin mit Accounts online gehen, von denen ihre Eltern nichts wüssten, und es sei zweifelhaft, ob sie sich durch virtuelle Anstupser zu einer Pause bewegen lassen würden. Facebook müsse zeigen, wie genau es diese Pläne umsetzen wolle.