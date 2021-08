Angst vor Fake News - Facebook wollte meistgeklickten Link verheimlichen

Facebook hat einen Report veröffentlicht, der Auskunft darüber gibt, welche Inhalte Nutzerinnen und Nutzer in den USA im letzten Quartal am meisten angeschaut haben. Es handelte sich dabei um den ersten Bericht dieser Art, der veröffentlicht wurde. Wie die «New York Times» herausgefunden hat, war es nicht der erste Bericht, den das Unternehmen erstellt hat. Tatsächlich soll Facebook einen ähnlichen Report bereits für das erste Quartal dieses Jahres erstellt, diesen aber nicht veröffentlicht haben.

Fehler beheben

Dies stimme nicht mit der Wahrheit überein, sagt Andy Stone, Facebook-Policy-Communications-Manager. Zwar sei es nicht unfair, kritisiert zu werden, weil der Bericht zurückgehalten worden sei, es müsse aber immer genau verstanden werden, was hinter einer solchen Kritik steckt. So habe Facebook den Bericht nicht etwa aus Imageschutz nicht veröffentlicht, sondern weil man noch einige Fehler im System habe beheben wollen.

Daher habe Facebook schliesslich am 18. August den Bericht über die meistangeschauten Inhalte im zweiten Quartal des Jahres veröffentlicht. Der Post, der in diesem Zeitraum am meisten angeklickt wurde, ist weniger kontrovers als jener aus dem ersten Quartal. Es handelt sich dabei nämlich um ein Such-Rätsel, bei welchem Facebook-Nutzerinnen und -Nutzer aufgefordert wurden, die ersten drei Wörter, die sie in einem Suchbild sehen, unter den Post zu schreiben.