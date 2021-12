Pressekonferenz - «95 Prozent aller neuen Fälle im Tessin sind Omikron»

Gemäss Patrick Mathys bräuchte es für eine verkürzte Quarantäne, wie in den USA, sowie einer Anpassung der Regelung, wer genau in die Isolation muss, einen Bundesbeschluss. Hierzu würden derzeit Diskussionen stattfinden. Auch Rudolf Hauri deutet an, dass es Änderungen geben könnte. «Wir haben schon heute Probleme in den Kantonen.»