Studie: Arbeitsausfälle wegen psychischer Probleme belasten KMU

Bei etwas mehr als der Hälfte der in der Studie befragten KMU (56 Prozent) sind Mitarbeitergespräche ein wichtiges Instrument, um psychische Belastungen von Mitarbeitenden zu antizipieren.

Als direkte Auswirkung der mental bedingten Ausfälle nannten 54 Prozent der befragten KMU an erster Stelle eine Mehrbelastung und Überstunden bei der übrigen Belegschaft.

Der Anteil derjenigen KMU, die 2022 erheblich von Ausfällen aufgrund psychischer Erkrankungen betroffen waren, ist im Vergleich zum Vorjahr von 21 auf 26 Prozent gestiegen. Fünf Prozent geben an, stark betroffen zu sein.

Ausfälle am Arbeitsplatz beeinträchtigen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stark.

Eine neue Studie im Auftrag der Axa-Versicherungen zeigt, dass Arbeitsausfälle aufgrund psychischer Erkrankungen in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) stark zunehmen . Im letzten Jahr stiegen diese Ausfälle um 20 Prozent. Der Job-Stress-Index der Gesundheitsförderung Schweiz zeigt: Mehr als 30 Prozent der Erwerbstätigen fühlen sich emotional erschöpft. Dabei leiden nicht nur die Betroffenen , sondern auch der Rest der Belegschaft.

Arbeitskräftemangel führt zu Druck

«Können offene Stellen in einem Unternehmen nicht besetzt werden, steigt der Druck auf bestehende Mitarbeitende stark. Die Folgen der Überbelastung sind oft stressbedingte Arbeitsausfälle», so Simon Weder, CEO von WeCare und Verantwortlicher für das betriebliche Gesundheitsmanagement bei Axa. Neben gesundheitlichen, gesellschaftspolitischen und sozialen Stressfaktoren spiele auch der aktuelle Arbeitskräftemangel eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Belastung am Arbeitsplatz.