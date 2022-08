Wal in der Seine : Fachleute befürchten, das Tier könnte verhungern

Der Zustand des Tieres habe sich nicht verschlechtert. Dennoch schwindet bei Fachleuten die Hoffnung, dass der stark abgemagerte Wal noch gerettet werden kann.

1 / 4 Immer noch sind Helferinnen und Helfer damit beschäftigt, das Tier in der Seine zu retten. AFP Der Wal hat bisher immer noch nicht gefressen, zeige aber Neugier. AFP Fachleute befürchten, der Belugawal könnte verhungern. Zudem schade ihm das zu warme Gewässer. AFP

Darum gehts Statt in den kalten arktischen Gewässern hat sich ein Belugawal gut 70 Kilometer von Paris entfernt die Seine hinauf «verschwommen».

Der Meeressäuger war «abgemagert» und litt offenbar unter Hautveränderungen.

Experten befürchten, das Tier könnte verhungern.

Ein vor Tagen in der Seine entdeckter Belugawal befindet sich in einem stabilen Zustand. «Er ist munter, frisst aber weiterhin nichts», sagte die Präsidentin der Umweltorganisation Sea Shepherd, Lamya Essemlali, am Montag der Nachrichtenagentur AFP.

Er hat die Helfer am Montag weiter vor Herausforderungen gestellt. Nachdem Versuche fehlschlugen, das gefährlich ausgemergelte Tier zu füttern, bemühen sich Experten darum, es aus dem mit rund 775 Kilometern drittlängsten Fluss des Landes zu bekommen, wie Umweltschützer am Montag erklärten. Die Meeresschutzorganisation Sea Shepherd in Frankreich twitterte, die Versuche, das Tier zu füttern, dauerten an – parallel zur Suche nach einer Möglichkeit, den Wal in bestmöglichem Zustand aus der Schleuse zu befreien, in der er sich aufhält.

Die Einsatzkräfte überlegen, das Tier aus der Seine zu ziehen. Eine Alternative ist nach Angaben der Behörden, die Schleuse, in der der Wal derzeit steckt, zu öffnen, damit er in Richtung Ärmelkanal schwimmen kann. Allerdings gebe es das Risiko, dass das Tier weiter flussaufwärts Richtung Paris schwimmt.

Experten vor Ort haben davor gewarnt, dass der Beluga nicht zu lange in dem warmen, stehenden Wasser zwischen den Schleusentoren verbleiben sollte. «Der Beluga frisst noch immer nicht, aber zeigt weiterhin Neugier», twitterte Sea Shepherd Frankreich. Über Nacht habe das Tier sich Hautveränderungen auf seinem Rücken an der Schleusenwand abgerieben, möglicherweise hätten auch Antibiotika geholfen.

Bereits vor Tagen war er erstmals in der Seine gesichtet worden

Bereits vor Tagen war der Beluga erstmals in der Seine gesichtet worden, die weit von seinem eigentlichen Lebensraum in der Arktis entfernt liegt. Drohnenaufnahmen von der Feuerwehr zeigten, wie das Tier kilometerweit vom Meer entfernt zwischen Paris und Rouen in dem Fluss schwamm.

Seit Freitag hatten Experten erfolglos versucht, den Wal mit toten und lebenden Fischen zu füttern. Sea Shepherd befürchtet, dass der Wal in der Seine langsam verhungern und sterben könnte. Lokale Behörden haben erklärt, Veterinäre hätten dem Tier Vitamine und andere Substanzen verabreicht, um seinen Appetit anzuregen, auch anderweitig sei es ein Stück weit medizinisch behandelt worden.