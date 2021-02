Der Bundesrat hat auf den 1. März Lockerungen bei den Corona-Massnahmen beschlossen. In diesem Kontext kommen laut den St. Galler Behörden den Teststrategien der Kantone grosse Bedeutung zu. Mitglieder der Regierung sowie Fachleute werden am Donnerstagnachmittag ab 15 Uhr an einer Medienorientierung die St. Galler Teststrategie erklären und Fragen dazu beantworten.