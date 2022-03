Gehört nicht in die Küche – Fachleute warnen davor, Pop-it-Spielzeug zweckzuentfremden

Die Spielzeuge sollten aber besser nicht in der Küche zum Einsatz kommen.

Zum Ploppen toll, zum Kochen und Backen dagegen nicht geeignet: So lässt die Warnung des deutschen Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) zu den farbigen Noppen-Formen kurz zusammenfassen ( Pdf ).

Stoffe können sich lösen

Denn «Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, müssen andere (gesetzliche) Anforderungen erfüllen als Spielzeug», heisst es in der Mitteilung. Sie dürften «bei normaler oder vorhersehbarer Verwendung keine Stoffe auf Lebensmittel in Mengen abgeben, die geeignet sind, die menschliche Gesundheit zu gefährden, eine unvertretbare Veränderung der Zusammensetzung der Lebensmittel herbeizuführen oder Geruch, Geschmack, Textur oder Aussehen der Lebensmittel zu beeinträchtigen.»