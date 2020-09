1 / 7 Das Labor Spiez zeigte in einer Studie, dass Echinaforce in vitro Coronaviren inaktiviert. KEYSTONE Gerade Beschäftigte im Gesundheitssektor könnten davon profitieren, folgern die Autoren. KEYSTONE Die Ergebnisse wurden nach der Publikation kontrovers diskutiert. KEYSTONE

Darum gehts Echinaforce tötet Coronaviren ab – jedenfalls in der Petrischale.

Das war der Befund einer Studie des Labors Spiez.

In Kürze war Echinaforce ausverkauft, gleichzeitig geriet die Studie in die Kritik.

Dieser geht der Herausgeber des Magazins, das die Studie publiziert hat, nun nach.

Das Thurgauer Naturheilmittel Echinaforce tötet in Laborversuchen Coronaviren ab: Dieses Resultat einer Studie des Labors Spiez, das im Fachmagazin «Virology» veröffentlicht wurde, sorgte jüngst für Aufsehen. Das Fazit der Autoren, Echinaforce könne potentiell eine zugängliche und günstige prophylaktische Behandlung für Coronavirus-Infektionen bieten, sorgte für grosse Erwartungen – obwohl die Wirkung nur in vitro nachgewiesen worden war, wie das Labor Spiez auch danach klarstellte.

Trotzdem geriet die Studie in die Kritik. Zuerst brauche es Tests an Menschen, sagte etwa Chefarzt Philip Tarr, der aber auch betonte, Echinaforce könne durchaus gegen Erkältungen und Grippe nützen. Neben der Methodik wurde weiter bemängelt, dass zwei der Studienautoren beim Hersteller, der A. Vogel AG, arbeiten.

Herausgeber überprüft Kritik

Jetzt reagiert das Fachmagazin «Virology», das die Studie publiziert hat. Am 21. September ergänzte der Herausgeber die Online-Fassung mit dem Hinweis: «Wir weisen die Leser darauf hin, dass die Schlussfolgerungen der Studie Kritik ausgesetzt sind, die von den Herausgebern überprüft wird.» Eine weitere redaktionelle Bearbeitung zum Umgang mit dieser Kritik will der Herausgeber nachreichen.

«Nach der Publikation wurden Bedenken über die Klarheit der Schlussfolgerungen geäussert», sagt eine Sprecherin des «Virology»-Magazins zu 20 Minuten. Weitere Angaben könne man aus Vertraulichkeitsgründen nicht machen. Aber: «Wir nehmen alle Bedenken an unseren publizierten Studien ernst.»

Beim Labor Spiez heisst es auf Anfrage, es handle sich um einen normalen Vorgang in der wissenschaftlichen Arbeit, dass eine neu publizierte Studie von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kritisch diskutiert werde. «Dabei können auch Fragen nach zusätzlichen Informationen auftauchen. In unserem Fall werden wir diese gern beantworten.» Die Autoren des Labors Spiez stünden mit dem Fachmagazin in engem Kontakt. Man sei selbstverständlich bereit, zusätzliche Informationen zu publizieren.

Das sagen die Forscher

An der Schlussfolgerung halte man indes fest, so eine Sprecherin. «Die Studie ist eine In-vitro-Studie. Sie macht also eine Aussage über die Wirkung von Echinaforce im Labor. In der öffentlichen Berichterstattung sind die Resultate teilweise überinterpretiert worden – im Sinne einer nachgewiesenen Wirkung im Menschen (in vivo).»

Die Aussage im Schlussfolgerungskapitel, Echinaforce könne eine potenziell zugängliche und günstige Behandlung gegen Coronaviren sein, wollen die Autoren so verstanden wissen: «Die zitierte Aussage zielt darauf, andere Wissenschaftler zu motivieren, unsere Ergebnisse zu überprüfen und weitere Studien dazu durchzuführen. In diesem Sinne hält das Labor Spiez an der Konklusion fest und hofft, dass damit weitere Forschungsarbeiten angestossen werden.»