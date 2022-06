«Radikalisierung in der Schweiz»: Fachstelle riet, den Kontakt zur Mutter abzubrechen

Mit der Vernetzung der verschiedenen Schweizer Fachstellen soll auf neue Phänomene frühzeitig reagiert werden können. (Bild: Corona Demonstration in Luzern 11.09.21)

Die Extremismus-Fachstellen von Basel-Stadt, Bern, Genf und Winterthur arbeiten eng zusammen. (Symbolbild: Neues Bündnis bläst am 16.10.21 in Bern zum Widerstand gegen Massnahmengegner)

Die drei zentralen Handlungsfelder der Präventionsarbeit seien Familie, Schule und Sozialraum, heisst es im neuen Handbuch «Radikalisierung in der Schweiz». Die Extremismus-Fachstellen von Basel-Stadt, Bern, Genf und Winterthur publizieren in einem gemeinsam veröffentlichten Werk Fallbeispiele aus der Extremismus-Arbeit. Mit der Vernetzung der verschiedenen Schweizer Fachstellen soll auf neue Phänomene frühzeitig reagiert werden können, heisst es in einer Medienmitteilung des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements.