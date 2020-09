«Nährboden vorhanden»Fachstelle warnt vor Corona-Extremismus

Wegen der Corona-Krise mangle es bei vielen an einer Perspektive – weil sie ihren Job verloren, Ängste oder weniger soziale Kontakte hätten. «Diese Voraussetzungen fördern die Radikalisierung substantiell», so Allemann.

In der Corona-Krise scheinen sich auch extremistische Ansichten wie ein Virus zu verbreiten: «Im August hatten wir vier Mal so viele Anfragen als sonst», sagt der Leiter der Winterthurer Fachstelle für Extremismus und Gewaltprävention Urs Allemann. «Ein Muster ist nicht zu erkennen, leicht zugenommen haben aber die Anfragen zum Thema Rechtsextremismus. Auch vereinzelte Beratungen zu Verschwörungstheorien hatten wir.»

Laut Allemann ist eine gewisse Unsicherheit und Gereiztheit spürbar. Er warnt: «Verschwörungstheorien sind ein Einfallstor für extremistische Deutungen. Ein Teil der Corona-skeptischen Gruppen dürfte anfällig für eine Radikalisierung sein.» Wegen der Corona-Krise mangle es bei vielen an einer Perspektive – weil sie ihren Job verloren, Ängste oder weniger soziale Kontakte hätten. «Diese Voraussetzungen fördern die Radikalisierung substantiell», so Allemann. Die betroffenen Leute müsse man unterstützen und ihnen aufzeigen, wie man Fakt von Fake unterscheide.

«Der Druck steigt – und irgendwann knallt es»

«Es ist ein Nährboden für Extremismus vorhanden», sagt Professor Dirk Baier vom Institut für Delinquenz und Kriminalprävention der Zürcher Hochschule ZHAW. Besonders bei Corona-Skeptikern: «Aber nur ein kleiner Prozentsatz wäre möglicherweise gewaltbereit», so Baier. Damit eine gewalttätige Zelle entstehe, müssten sich die «richtigen» Leute zusammenfinden, abkapseln und gegenseitig bestärken. Das hält Baier für eher unwahrscheinlich. Sollte es dennoch so weit kommen, wären laut Baier vor allem Politiker mögliche Ziele.

«Teils frustriert – aber friedlich»

Extreme Gruppierungen unterwandern Protestbewegungen

Zwar fällt die Szene der «Corona-Gegner» laut Nachrichtendienst-Sprecherin Isabelle Graber nicht per se in die Zuständigkeit des NDB. Allgemein hätten aber gewalttätige rechts- und linksextreme Gruppierungen in der Vergangenheit aber wiederholt versucht, «friedliche Protestbewegungen zu unterwandern, zu radikalisieren und als Plattformen für Gewaltanwendung zu missbrauchen». Der NDB stehe diesbezüglich in Kontakt mit den kantonalen Sicherheitsbehörden.