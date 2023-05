Glarnerland: «Es war interessant, eine fremde Person im Auto zu haben»  

Solche Mitfahrbänkli findet man an fünf verschiedenen Standorten in der Gemeinde Glarus.

An fünf Standorten in der Gemeinde Glarus wurden sogenannte Mitfahrbänkli installiert. In Netstal, Glarus und Riedern sind die Bänkli für die Mitfahrt ins Klöntal zu finden. Für die Rückfahrt wurden an zwei Standorten in Klöntal ebenfalls Bänkli angebracht. Die Mitfahrbänkli sollen eine zusätzliche Möglichkeit bieten, ohne Fahrzeug ins Klöntal und auch wieder zurück zu gelangen und sollen vor Ort die Anzahl Fahrzeuge reduzieren.