Abfahrt in Garmisch - Absolute Bestzeit – Corinne Sutter liegt in Führung

Corinne Suter wurde in der letzten Abfahrt in Cortina Vierte, war aber gar nicht zufrieden mit ihrer Leistung. Heute will sie noch ein letztes Mal angreifen, bevor es nach Peking geht. In Cortina wurde Lara Gut-Berahmi vom Winde verweht und wurde nur Neunte. Sie verzichtet jedoch auf den Start heute. Gute Erinnerungen an die letzte Abfahrt werden Priska Nufer und Michelle Gisin haben. Mit ihren 12. (Nufer) respektive 6. Plätzen (Gisin) lösten sie beide das Ticket für Olympia in der Abfahrt. Priska Nufer startet als erste Schweizerin und will das gute Resultat in Garmisch bestätigen.