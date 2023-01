Abfahrt Kitzbühel: Odermatt verhindert mirakulös gefährlichen Sturz – Hintermann führt!

Das Marco Odermatt Kandidat ist fürs Podest – das muss man niemandem mehr erklären. Vor keinem Rennen in keiner Disziplin. Der 25-Jährige holt alles aus sich raus, was der menschliche Körper und Verstand im Spitzensport hergibt. Entsprechend ist er auch schon jetzt wieder Zweiter in der Abfahrtswertung hinter Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen. So wird Odermatt auch heute das Podest anpeilen. Ohne hoffentlich eine Feuz-Party zu crashen.

Odermatt scheint sich nämlich für seine Teamkollegen mindestens so zu freuen wie über eigene Erfolge. Im Super-G vergangene Woche am Lauberhorn raste Stefan Rogentin plötzlich mit einer Riesenleistung auf den zweiten Platz und holte damit den ersten Podestplatz seiner Karriere. Odermatt wurde hinter ihm Dritter. Das schien ihn kaum zu stören, viel mehr freute es Odermatt für seinen Teamkollegen, wie er im anschliessenden Interview sagte. Rogentin sei stets der Schnellste im Training, es sei schön, habe es nun auch im Rennen geklappt. Vielleicht knüpft Rogentin auch heute in der Abfahrt an den Höhenflug an. Wer weiss.