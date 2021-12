Kilde siegt in Gröden – Feuz verpasst das Podest knapp – Odermatt deutlich geschlagen

Seit Beat Feuz im Jahr 2011 gab es auf der Saslong in Gröden keinen Sieg mehr für einen Schweizer. Marco Odermatt sollte dies ändern. Allerdings schrub er vor dem Rennen die Erwartungshaltung zurück. «Der Kurs ist schnell gesetzt, es ist etwas für die Abfahrer. Hier war ich noch nie besser als Neunter.»

Mit der Nummer neun ging Odermatt Odermatt ins Rennen. Der 24-Jährige landete nach seiner Fahrt auf dem vierten Zwischenrang. Nach fünf Podesten in Serie wieder einmal eine Klassierung ausserhalb der Top 3 für den Schweizer – eine leichte Enttäuschung für den Führenden im Gesamtweltcup. Nach 30 Fahrern klassierte er sich auf Platz 19.

Rogentin überrascht

Die Schweizer Hoffnungen ruhten also auf den Schultern von Beat Feuz, der in den bisherigen Super-G der Saison nicht mit den Besten mithalten konnte. Sein Start verhalten, doch der 34-Jährige konnte sich stetig steigern. Am Ende seiner Fahrt schaute der dritte Zwischenrang heraus. Hinter Aleksander Kilde und Vincent Kriechmayer, die in einer eigenen Liga unterwegs waren. Die Hoffnung auf ein Podest waren da, doch Matthias Mayer verdrängte Feuz noch vom Treppchen und fuhr in die Lücke zwischen Kriechmayr und Kilde auf den zweiten Platz.

Eine super Fahrt zeigte Stefan Rogentin. Der Schweizer fuhr auf den fünften Platz, nur knapp hinter Beat Feuz. Für die weiteren Schweizer gab es keine Topplatzierung. Sowohl Loïc Meillard und Gino Caviezel, die vor Feuz und Odermatt gestartet waren, verloren ohne ersichtlichen Fehler zu viel Zeit. Ebenfalls ausserhalb der Top 15 10 landeten auch Justin Murisier und Urs Kryenbühl.