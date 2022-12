Super-G Bormio: Fährt Marco Odermatt zum Sieg?

Odermatt ist in Bormio schnell unterwegs Mit der Startnummer 7 stellt der Schweizer Gesamtweltcupsieger eine unglaublich starke Zeit auf.

Was für eine Fahrt! Weil der Österreicher Matthias Mayer mit der Startnummer 6 kurz vor dem Rennen völlig überraschend zurücktrat, begab sich Marco Odermatt (eigentlich mit der 7) bereits als sechster Fahrer auf die beinharte Piste Stelvio – und pulverisiert die bestehende Bestzeit von Teamkollege Gino Caviezel um mehr als zwei Sekunden. Am Mega-Lauf des 25-Jährigen biss sich eine Grösse der Zunft nach der anderen die Zähne aus: Aleksander Kilde (8.), Abfahrt-Sieger Vincent Kriechmayr (2.) oder der formstarke Routinier Alexis Pinturault. Bald wurde klar: Das muss zum Sieg reichen.

«Es war brutal schwierig», erklärte Marco Odermatt im Ziel gegenüber SRF. Er habe von Beginn weg gemerkt, dass viel möglich sei. Der gebürtige Stanser weiter: «Es war eine perfekte Fahrt. Ich bin froh, muss ich nicht ein zweites Mal fahren.» In der Abfahrt vom Mittwoch hätte er gar keinen Spass gehabt, am Donnerstag im Super-G aber schon. Odermatt: «Wenn man einen Schritt voraus ist, dann kann man alles so fahren, wie man möchte. Am Mittwoch gelang das nicht, am Donnerstag schon.»

Überragendes Schweizer Ergebnis

Auch die Schweizer Teamkollegen blieb ab der Leistung Odermatts nur das Staunen. Allerdings wurde die Jahresabschlussfeier der Speed-Männer zu einem regelrechten Fest: Loïc Meillard fuhr mit einem starken Lauf zum ersten Mal überhaupt auf ein Super-G-Podest. Auch für Stefan Rogentin (7.) und Gino Caviezel (10.) reichte es in die Top 10. Justin Murisier wurde 13.

«Für mich war es der schwierigste Super-G», kommentierte Gino Caviezel, «ich hatte das Vertrauen nicht, ich konnte nicht laufen lassen. Es war sehr eisig.» Alle, die zuschauen, sollten mal versuchen, diese Piste herunterzufahren. Mal schauen, ob sie überhaupt ins Ziel kommen würden. Heisst: Auch am Donnerstag sind die eisigen Bedingungen ein grosses Thema – dieses Mal aber mit Happy End für die Schweiz.