WM 2022: Fährt Mitfavorit Belgien gegen Marokko den nächsten Dreier ein?

Marokko: Das derzeit wohl stärkste Afrikanische Team zeigte eine starke Leistung gegen Kroatien und liessen hinten nur wenig zu. Am Ende resultierte ein verdientes 0:0. Damit blieb das Team von Regragui zum vierten Mal in Folge ohne Gegentreffer. Die Defensive um Hakimi und Mazraoui ist also eingespielt. Mit Punkten gegen Belgien, könnte man sich eine gute Ausgangslage für das letzte Spiel gegen unberechenbare Kanadier schaffen.