Riesenslalom live: Bricht Marco Odermatt den Punkterekord?

Zu Beginn eine unglaubliche Bilanz: Odermatt hat 25 Rennen bestritten und ist in diesen nur viermal nicht aufs Podest gefahren. Er hat insgesamt zwölf Rennen gewonnen: sechs Riesenslaloms und sechs Super-G – so viele Triumphe in der zweitschnellsten Disziplin in einem Winter einzufahren, ist vor ihm noch keinem Skirennfahrer gelungen. Speziell im Riesen, der technisch anspruchsvollsten Disziplin, hat er alle seine Gegner in jeder Hinsicht in Grund und Boden gefahren.