Biel stoppt Wasserspiel wegen Fäkalbakterien

Nun soll geprüft werden, was für Massnahmen nötig sind, um das Wasserspiel wieder in Betrieb zu nehmen.

Die Stadt Biel hat ihre Fontänen auf dem Zentralplatz ausgeschaltet. Dies schreiben die Behörden am Mittwochmorgen in einer Medienmitteilung. Grund dafür ist eine Untersuchung des französischsprachigen Fernsehens «RTS» , die ergeben hatte, dass die Keimwerte viel zu hoch sind. Die allgemeine mikrobielle Verunreinigung beträgt laut Messung mehr als das dreifache des gesetzlichen Grenzwertes.

«Keine unnötige Risiken – Wasserspiel ausser Betrieb gesetzt»

Die Wasserfontänen, in denen oft kleine Kinder spielen, stehen demnach schon seit zwei Wochen still. Nun soll die Funktion und die Betriebsart der Fontänen unbedingt grundlegend überdacht werden. Bei der Konzeption sei eine Nutzung der Installation zum Baden nicht vorgesehen gewesen. Sie sollte allein der Verschönerung und Abkühlung des Zentralplatzes dienen.

«Es zeigt sich, dass sich die Bedürfnisse und Erwartungen der Bevölkerung in der heutigen Zeit, da die Folgen der Klimaerwärmung bekämpft und die Resilienz der Städte erhöht werden müssen, verändert haben und Wasserstellen in der Stadt besonders willkommen sind», heisst es weiter.

Die Stadt Biel will nun prüfen, was für Massnahmen nötig sind, damit das Wasserspiel wieder in Betrieb genommen werden kann. Der Zentralplatz soll in den kommenden Jahren ohnehin umgestaltet werden.