Wasserqualität: Fäkalbakterien – auch 4 Schweizer Strandbäder tauchten beim Wassertest 

Eine Belastung durch Fäkalbakterien wie derzeit an Italiens Adriaküste ist in Schweizer Seen selten. Vier Badeorte in der Westschweiz bilden die Ausnahme.

1 / 3 82,5 Prozent der analysierten Schweizer Seen und Flüsse sind laut einem Bericht der Europäischen Umweltagentur (EEA) von exzellenter Qualität. 20 Minuten Nur 2,1 Prozent der 189 analysierten Orte wurden als mangelhaft eingestuft. 20min/Community Im europäischen Vergleich liegt die Schweiz damit im oberen Mittelfeld. 20min/Community

Darum gehts Eine Studie der Europäischen Umweltagentur (EEA) zeigt, dass die meisten Schweizer Seen und Flüsse insgesamt eine sehr gute Wasserqualität aufweisen.

Es wurden nur 2,1 Prozent der 189 analysierten Orte als mangelhaft eingestuft – drei am Neuenburgersee und einer am Genfersee.

Wegen einer ungewöhnlich hohen Konzentration von Fäkalbakterien an der Ostküste Italiens sprachen die Behörden kürzlich Badeverbote für mehrere Strände aus. Wer in der Schweiz badet, muss sich in aller Regel keine Sorgen machen: Ein Bericht der Europäischen Umweltagentur (EEA) zeigt, dass 82,5 Prozent der 2021 analysierten Orte eine exzellente Qualität vorweisen.

Nicht überall ist man aber vor Fäkalbakterien gefeit: Von den 189 untersuchten Badestellen wurden vier als ungenügend eingestuft: am Genfersee in Dorigny zwischen Lausanne und St-Sulpice, beim Camping Les Grangettes bei Villeneuve und in Coulet bei St-Prex. Auch am Neuenburgersee wurden bei Clendy nahe Yverdon-Les Bains unter anderem Fäkalbakterien nachgewiesen.

Schweiz im oberen Mittelfeld

Die Waadtländer Behörden haben weniger strenge Kriterien und sprechen von «mittlerer Wasserqualität». Sie führen die Resultate unter anderem auf die Überschwemmungen im vergangenen Sommer zurück, wie «24heures» (Bezahlartikel) berichtete. Der Strand von Coulet etwa liege in der Nähe einer alten Kläranlage. Laut der Gemeinde läuft sie über, wenn es viele Unwetter gibt.

Die Europäische Umweltagentur, die ihren Sitz in Kopenhagen hat, analysierte für den jährlichen Bericht 21’859 Gewässer in 27 EU-Staaten sowie in Albanien und der Schweiz.