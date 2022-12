Bern : Zwangsheiraten in der Moschee – jetzt will das Haus der Religionen handeln

Ein Imam hat in der Moschee des Hauses der Religionen in Bern illegale Trauungen durchgeführt. Der Vorstand hat nun Massnahmen beschlossen.

Religiöse Trauungen ohne bereits bestehende Ziviltrauung sind in der Schweiz illegal und ungültig.

In der Moschee des Hauses der Religionen hat ein Imam illegale Trauungen vollzogen.

Er will Anzeige gegen Unbekannt erstatten und hat einen Verhaltenskodex erlassen.

In der Moschee des Hauses der Religionen (HdR) in Bern wurden mehrfach Zwangsheiraten vollzogen.

Erst im letzten Juni wurde das Haus der Religionen (HdR) für seine Bemühungen um den interreligiösen und interkulturellen Dialog mit dem Schweizer Mediationspreis ausgezeichnet. Nun steht der Verein in der Kritik: Mitte November machte SRF publik, dass in der Moschee mehrfach Zwangsheiraten, die in der Schweiz verboten sind, vollzogen worden sind. Ein Imam führte die religiösen Trauungen durch, ohne dass eine zivile Eheschliessung vorlag.