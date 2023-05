Baselland: «Fälleler» im Glück – Bareinnahmen eines ganzen Monats in Limousine

Stellen die Täter fest, dass es im Auto etwas zu holen gibt, wenden sie auch Gewalt an. Sandras Auto in Aesch wurde in der Nacht auf Dienstag aufgebrochen.

Ende Februar zeichnete eine Überwachungskamera Personen in Gelterkinden BL auf, die an einem Auto herumhantierten. Sie ergriffen die Flucht.

Die Polizei kommuniziert die Fälle kaum je aktiv, in regionalen Facebookgruppen sind entsprechende Meldungen Betroffener dafür umso häufiger. Und: Es kommt immer wieder zu Festnahmen. Die Täter gehen nicht selten ein hohes Risiko ein, erwischt zu werden. Und es ist ihnen vielleicht auch egal. Ein Blick in die Meldungen von Festnahmen und Strafbefehle der vergangenen Monate zeigt: Häufig sind es junge Männer, deren Asylgesuch entweder aussichtslos oder schon abgelehnt wurde.

Unbedingte Strafe, Aufenthalt aber unbekannt

Etwa im Falle eines 26-jährigen Afghanen, der fette Beute in Birsfelden machte. Am 23. Februar, irgendwann vor 10 Uhr morgens, öffnete er «auf unbekannte Weise» ein Taxi eines Taxi- und Limousinenservice an der Hardstrasse. Im Handschuhfach oder Kofferraum stiess er auf die Bareinnahmen des gesamten Monats in der Höhe von fast 7000 Franken. Zusätzlich stahl er noch ein Kleidungsstück und Briefschaften von unbekanntem Wert.