Aesch: «Fälleler» verängstigen Bevölkerung – jetzt handelt die Gemeinde

Sicherheit sei ein Grundrecht. Nur könne dieses von der Gemeinde Aesch nicht mehr garantiert werden, beschwert sich ein anonymer Teilnehmer in der Facebook-Gruppe «Du weisch, dass du vo Aesch bisch, wenn …». Dort häufen sich seit Wochen Meldungen von den sogenannten «Fällelern», die Autos aufbrechen. Aber auch die Meldung eines versuchten Einschleichdiebstahls warf Wellen, nachdem die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses die Täter überrascht und verjagt hatten. «Man hört nur noch, was in Aesch alles passiert», schreibt eine Aescherin. «Das kann einfach nicht sein.»