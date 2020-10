Mach das Quiz!Fällst du auf diese Betrüger-Mails rein?

Insbesondere in Zeiten des verstärkten Homeoffice können sich im Internet viele Gefahrensituationen ergeben.

Dies kannst du jetzt in einem Quiz von Google selbst testen.

Mit der Rückkehr ins Homeoffice, die momentan für viele Arbeitnehmer ansteht, steigen auch die Sicherheitsrisiken im Internet wieder an. Denn viele Personen haben auf ihren Privat-Computern weniger Sicherheitsprogramme installiert oder beginnen nun, private und berufliche Accounts zu mischen. Laut der «Threat Analysis Group» von Google werden die Betrugsmaschen von Cyberkriminellen immer ausgefeilter und nutzen die momentane Situation schamlos aus.

So hat das Experten-Team bereits zu Beginn der Pandemie im März und April pro Tag rund 18 Millionen Malware- und Phishing-E-Mails, die in Zusammenhang mit dem Thema Covid-19 stehen, gefunden, wie es in einem Google-Blogbeitrag heisst. Darüber hinaus wurden jeden Tag mehr als 240 Millionen Covid-bezogene Spam-Nachrichten verschickt.