Klimawandel in den Bergen : «Fällt ein Stück Gletscher in den See, löst dies richtiggehende Tsunamis aus»

Ein Klimaforscher warnt vor gewaltigen Flutwellen, die in den Alpen als Folge der Gletscherschmelze entstehen können. Täler deswegen zu entvölkern, sei aber nicht nötig.

Darum gehts Ein Klimaforscher warnt vor den Auswirkungen des Klimawandels in den Alpen.

Neben der steigenden Zahl von Murgängen weist er auf drohende Tsunamis als Folge der Gletscherschmelze hin.

Nichtsdestotrotz seien Täler auch in 50 oder 100 Jahren noch bewohnbar, glaubt Stoffel.

Der Klimawandel ist in den Alpen besonders stark. Dort beträgt der mittlere Temperaturanstieg seit 1900 fast zwei Grad – und ist damit doppelt so hoch wie in der restlichen Welt. Die Auswirkungen seien immer stärker spürbar, sagt Klimaforscher Markus Stoffel im Interview mit dem «Walliser Boten». Er weist auf die steigende Zahl von Murgängen und Steinschlägen infolge der Permafrost-Schmelze hin. Dadurch würden auf Wanderwegen oder beim Skitourenfahren die Risiken teilweise ansteigen.

Zum anderen warnt Stoffel vor Tsunamis als Folge der Gletscherschmelze. «Überall dort, wo sich im Gletscher Spalten befinden, liegen darunter Felsriegel, hinter denen natürliche Seen entstehen», erklärt er. Beispiele im Wallis seien etwa der ungestaute Mattmarksee oder der Gedibumsee beim Aletschgletscher. Je weiter sich der Gletscher zurückziehe, desto steiler würden die umgebenden Hänge, zwischen denen sich die Seen bildeten. «Fällt ein Stück vom Gletscher oder Fels in einen solchen See, löst dies richtiggehende Tsunamis aus. Solche Ereignisse passieren oft völlig unerwartet.»

Müssen Talregionen wie das Saas- oder das Mattertal in den nächsten Jahrzehnten entvölkert werden? Daran glaubt Stoffel nicht: Die Raumplanung im Wallis basiere auf den Naturgefahrenkarten und bei den Behörden würden fähige Leute arbeiten, welche die Situation vor Ort gut einschätzen könnten. «Was heute noch in der Bauzone liegt, sind Gebiete, die vermutlich auch in 50 oder 100 Jahren noch gut bewohnbar sind», so der Forscher. «Ein Nullrisiko gibt es aber natürlich nicht.»

