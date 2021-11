Queen Elizabeth könnte laut Arzt weitere drei Monate ausfallen

Am Sonntag musste Queen Elizabeth aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig ihre Teilnahme an den Gedenkfeierlichkeiten zum Remembrance Sunday absagen.

«Mit grossem Bedauern» musste die Queen am Sonntag nur zwei Stunden vor Beginn ihre Teilnahme an den Gedenkfeierlichkeiten zum Remembrance Sunday absagen. Die Monarchin habe sich den Rücken verstaucht, wie der Buckingham-Palast mitteilte. Ein Entschluss, denn die 95-Jährige mit Sicherheit nicht leichtfertig getroffen hat, da dieser jährliche Termin einer der wichtigsten in ihrem royalen Kalender ist. In den vergangenen Jahrzehnten hat sie ihn so gut wie nie verpasst.