Zürich: Fahnder beobachten Drogenübergabe – das finden sie bei der Hausdurchsuchung

Damit haben sie wohl nicht gerechnet: Am Samstag, kurz nach zwölf Uhr, konnten Betäubungsmittelfahnder der Stadtpolizei Zürich beim Stauffacher zwei Männer bei einer mutmasslichen Drogenübergabe beobachten. Bei der anschliessenden Kontrolle der beiden wurde eine geringe Menge Kokain sichergestellt, wie die Stadtpolizei in einer Medienmitteilung am Montag schreibt.