Die Polizei in Kaiserslautern, im Bundesland Rheinland-Pfalz, teilte am Dienstagnachmittag per Twitter mit, dass in einem Wohnhaus in Weilerbach bei Kaiserslautern zwei Leichen gefunden wurden. Die Polizei habe die Präsenz erhöht, heisst es weiter. Die Bevölkerung wird gebeten, «in einem Gebäude» zu bleiben, sollte man sich in der Nähe aufhalten.