Bätterkinden BE: Töffli-Diebe schlagen zwei Tage in Folge zu 

Am Dienstagabend fand P.F. sein Töffli am Bahnhof Bätterkinden ohne Zylinder vor. Am Tag zuvor musste er schon das Vorderrad ersetzen, weil es am gleichen Standort geklaut wurde.

Am Montag wurde das Vorderrad geklaut und am Dienstag der Zylinder, die Motorhaube, der Gasgriff und das Nummernschild.

P.F. (17) wurden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen am Bahnhof Bätterkinden Teile von seinem Töffli geklaut.

P.F. (17) war am Montag auf dem Nachhauseweg, als er sein Töffli defekt wiederfand. «Das Vorderrad fehlte», schildert der Lernende gegenüber 20 Minuten. Mit seinem Vater ersetzte er das Vorderrad und fuhr am Dienstagmorgen wieder wie gewohnt zum Bahnhof.

Raubaktion am helllichten Tag

Von morgens bis spätestens 20 Uhr abends steht das Mofa normalerweise am Bahnhof. Die Raubaktionen mussten tagsüber oder früh am Abend stattgefunden haben. «Es sind ja eigentlich immer Leute am Bahnhof», betont die Tante. Auf Facebook fragt sie nach, ob jemand was gesehen hat, unter anderem spezifisch, ob jemand in der Gegend mit einem neuen Töffli-Rad mit roten Felgen herumfährt.