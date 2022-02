2. Abfahrt in Crans-Montana - Nufer führt – Goggia verdrängt Suter von Platz 2

Das zweite Abfahrtsrennen in Crans-Montana bedeutet gleichzeitig die letzte Chance, sich für den Saisonfinal in Courchevel in Stellung zu bringen. Corinne Suter konnte den Patzer von der Dominatorin Goggia (Rang 12) nicht nutzen, um Punkte gutzumachen. Sie liegt in der Disziplinenwertung weiterhin 65 Punkte hinter der Italienerin.