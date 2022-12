Live Ski-Weltcup: Fährt Lara Gut-Behrami in St. Moritz auf Podest?

Die 29-jährige Schweizerin geht mit der Nummer 1 an den heutigen Abfahrtsstart. In dieser Saison hat Flury bereits überzeugende Ergebnisse einfahren können. In Lake Louise wurde sie bereits Zehnte in der Abfahrt und im Super-G. An den Olympischen Spielen fuhr Flury in der Abfahrt auf den 15. Platz. Sie mag auch heute nicht zu den Top-Favoritinnen zählen, aber eine gute Platzierung liegt allemal drin!