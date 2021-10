Männer-Riesenslalom in Sölden - Odermatt lauert auf Rang 3, Österreicher rast sensationell an die Spitze

Sonne, aggressive Pistenverhältnisse und gut gelaunte Zuschauer im Zielhang. Der Riesenslalom in Sölden hat alles zu bieten, was das Ski-Herz begehrt. Natürlich tut es der Stimmung vor Ort keinen Abbruch, dass mit Roland Leitinger ein Lokalmatador die schnellste Zeit im ersten Lauf fuhr. Der Österreicher fuhr mit einer äusserst angriffigen Fahrt 19 Hundertstel Vorsprung auf den Franzosen Mathieu Faivre hinaus. Aus Schweizer Sicht sehr erfreulich ist die Vorstellung von Marco Odermatt. Der Nidwaldner zaubert eine richtig starke Leistung in den Tiroler Schnee und befindet sich mit bloss 21 Hundertstel Rückstand auf Rang 3 in Lauerstellung. Dahinter ist auch Gino Caviezel auf Rang (+0,35) noch voll im Rennen um einen Podestplatz. Justin Murisier (Rang 16), Loic Meillard (Rang 19) dürfen auf ein Top-10-Ergebnis hoffen. Daniele Sette bangt noch um den Einzug in den zweiten Lauf.