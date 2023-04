Obergericht Zürich: Fahrender sticht auf Nebenbuhler ein

1 / 5 Der Mann stach beim Standplatz für Fahrende in der Stadt Zürich seinen Nebenbuhler ab. tamedia Das Obergericht hat den Mann wegen versuchter vorsätzlicher Tötung zu 8,5 Jahren verurteilt. 20min/Taddeo Cerletti Die Staatsanwältin hat eine Strafe von neun Jahren verlangt. 20min/hoh

Darum gehts Ein 51-jähriger Schweizer, der zehnmal auf seinen Nebenbuhler eingestochen und diesen lebensgefährlich verletzt hat, ist zu einer Freiheitsstrafe von 8,5 Jahren verurteilt worden.

Für das Obergericht war es keine Notwehr, sondern versuchte vorsätzliche Tötung.

Die Staatsanwältin hat eine Strafe von neun Jahren verlangt.

Die Welt der Fahrenden ist für Aussenstehende schwer zu verstehen, das wurde am Prozess vor dem Obergericht vom Mittwoch bald klar. Ein heute 51-jähriger Schweizer ist angeklagt, im Januar 2021 auf dem Standplatz für Fahrende in Zürich-Seebach einen rund 20 Jahre jüngeren Mann mit seinem Sackmesser dreimal in den Kopf und siebenmal in den Oberkörper gestochen und lebensgefährlich verletzt zu haben.

Wäre die Sanität nicht schnell vor Ort gewesen, hätte das Opfer die Tat nicht überlebt. Der Beschuldigte ist im Februar 2022 vom Bezirksgericht Zürich zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt worden. Er wollte aber einen Freispruch, die Staatsanwältin eine höhere Strafe, deshalb kam der Fall ans Obergericht.

Sinti-Clan akzeptierte Jenischen nicht

Am Prozess vom Mittwoch ging das Gericht zuerst auf die Biographie des Beschuldigten ein. Der IV-Rentner, der bis vor zehn Jahren als Hausierer gearbeitet hat, besuchte die Volksschule nur gerade neun Monate lang. «Meine Mutter war ein Pro-Juventute-Kind und hatte Angst, dass man ihr den Sohn entziehen und in ein Kinderheim stecken würde – wie es ihr ergangen ist», begründete der Beschuldigte, der sich Lesen und Schreiben selber beigebracht hat.

Er lebte mit seinen Eltern als Fahrender im Wohnwagen, und die Familie zog als Messer- und Scherenschleifer in der ganzen Schweiz herum. Der Beschuldigte gehört zu der Volksgruppe der Jenischen, hat sich aber in eine 20 Jahre jüngere Sinti-Frau verliebt. Trotz grossen Widerständen – der Sinti-Clan der Tochter hat den Jenischen nicht akzeptiert – zog er zu seiner Frau auf den Standplatz in Zürich-Seebach, wo das Paar heiratete und zwei Kinder bekam.

Schwiegersohn hat ihm Frau ausgespannt

Das Unglück begann, als der Schwiegersohn des Beschuldigten von seiner Frau rausgeschmissen wurde und beim Schwiegervater vorübergehend einzog. Der Schwiegersohn ist zuvor mit der ältesten Tochter des Beschuldigten verheiratet gewesen, die aus der ersten Ehe entstammte. «Ich habe ihn aufgenommen und er hat monatelang bei uns gelebt», sagte der Beschuldigte, «und dann hat er mir meine Frau ausgespannt.» In der Folge zog seine Frau mit den beiden Kindern zum neuen Partner auf dem gleichen Standplatz.

Die Betreuung der beiden gemeinsamen Kinder, die bei ihr und auch bei ihm leben, sorgte immer wieder für Konflikte. So auch in jener Januarnacht, als die Mutter und ihr neuer Partner die Kinder beim Beschuldigten nach Mitternacht abholen wollten. «Ich habe das abgelehnt und ihr gesagt, dass sie die Kinder am Morgen abholen könne», sagte der Beschuldigte. Es kam zum Streit: Laut Anklageschrift geht die Frau auf ihren Ex-Mann los und stösst ihn auf den Boden. Dieser gibt ihr eine Ohrfeige und der Schwiegersohn mischt sich ein. Es kommt zu einem Gerangel, wobei der 51-Jährige sein Sackmesser zückt und zehnmal auf den Nebenbuhler einsticht.

Verteidiger spricht von Notwehr

«Das war der grösste Fehler meines Lebens», sagte der Beschuldigte am Prozess. Er sei in Panik geraten, denn es seien noch weitere Familienmitglieder des Sinti-Clans hinzugekommen. «Ich hatte grosse Angst gehabt.» Er bestritt, den Schwiegersohn angegriffen zu haben, sondern habe sich nur wehren wollen. Sein Verteidiger sprach von Notwehr und verlangte einen Freispruch. «Mein Mandant hat aus lauter Panik heraus das Sackmesser gezogen. Er befand sich im Verteidigungsmodus.» Für die 26 Monate, die sein Mandant bereits in Haft ist, will der Verteidiger eine Genugtuung von Hunderttausend Franken.

Demgegenüber forderte die Staatsanwältin eine Freiheitsstrafe von neun Jahren. Sie verwies auf die vorgängig geführten Telefongespräche zwischen dem Beschuldigten und seiner Ex-Frau. «Er suchte die Konfrontation mit seinem Nebenbuhler und wollte sich auf einen Zweikampf einlassen.» Es sei keine Notwehr gewesen, sondern ein heimtückischer Angriff von hinten, was das Verletzungsbild beim Opfer beweisen würde.

Verletzungsbild als Hauptbeweismittel

Das Obergericht verurteilte den Beschuldigten wegen versuchter vorsätzlicher Tötung zu einer Freiheitsstrafe von 8,5 Jahren – 2,5 Jahre mehr als die Vorinstanz. «Es war keine Notwehr. Wer zehnmal auf den Gegner einsticht, will den Tod», sagte der vorsitzende Richter.

Das Hauptbeweismittel sei das Verletzungsbild am Kopf des Opfers. Dies würde zeigen, dass der Täter von hinten her einstach. Zudem habe das Opfer auch keine Abwehrspuren gehabt, was bei einer Attacke von vorne zu erwarten wäre.