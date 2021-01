Ein Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug , während er an seinem Handschuhfach hantierte. Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in Thalheim AG. Der 23-jährige Autofahrer war auf der Hauptstrasse in Richtung Staffelegg Passhöhe unterwegs. Während der Fahrt manipulierte e r an seinem Handschuhfach und touchierte mehrmals den Strassenrand .