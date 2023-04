Le Bry FR: Audi RS3 steht in Flammen – Fahrer flüchtet

Sowohl Vater als auch Sohn wurden per Strafbefehl verurteilt.

Als plötzlich Flammen aus der Motorhaube stiegen, entfernte er die Nummernschilder und fuhr mit seinem Vater in einem Mercedes davon.

Ein 24-Jähriger war mit seinem Audi RS3 im Kanton Freiburg unterwegs. Er hatte das Auto noch am selben Tag gekauft.

Anwohnerinnen und Anwohner riefen die Polizei, weil ein Auto an einer Bushaltestelle in Le Bry FR in Flammen stand. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte der Audi RS3 lichterloh – doch von seinem Besitzer fehlte jede Spur. Auch die Nummernschilder waren weg.