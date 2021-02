Weil er keine Autobahnvignette hatte, wurde ein Lieferwagenfahrer in Cham kontrolliert.

Die Zuger Polizei hat in der Nacht auf Dienstag auf der Autobahn A4 bei Cham ZG eine Kontrolle durchgeführt. Um 22.45 Uhr hielt die Polizei einen Lieferwagen an, weil dieser keine gültige Autobahnvignette hatte. «Während der Kontrolle beschleunigte der Fahrer plötzlich und entfernte sich von der Kontrollstelle», teilt die Zuger Polizei mit.

Weiterer Blaufahrer fährt während Einsatz durch Absperrung

In einer Rechtskurve im Bereich der Ausfahrt Zug/Steinhausen verlor der Fahrer die Kontrolle: Der Lieferwagen überschlug sich und kam in der Wiese zum Stillstand. Der Fahrer (26) und sein Beifahrer (27) blieben unverletzt. Beide wurden vorübergehend festgenommen. Beim Fahrer stellte die Polizei Alkoholsymptome fest. «Zudem fiel ein durchgeführter Drogenschnelltest positiv auf Kokain aus. Im Weiteren verfügt der 26-Jährige über keine gültige Fahrberechtigung», heisst es weiter.

Während der Unfallaufnahme missachtete zudem ein Autofahrer die Signalisation der Polizei und fuhr in den abgesperrten Bereich und über eine Sicherheitslinie. Die Polizei konnte das Auto stoppen. Beim Fahrer (59) wurden ebenfalls Alkoholsymptome festgestellt. «Weiter gab er an, am Vorabend Kokain konsumiert zu haben.» Beide Fahrer mussten sich einer Blut- und Urinprobe unterziehen. Sie müssen sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten.