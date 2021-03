Unfälle in Oberägeri und Baar : Fahrer beschleunigt so stark, dass sein Auto macht, was es will

Am Sonntag verlieren in Oberägeri und in Baar zwei Autofahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. In Oberägeri kippt ein Auto auf die Seite und kommt auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Und in Baar landet ein Autofahrer auf einer Stützmauer.