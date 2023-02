Nach einem Verkehrsunfall wurden in Winterthur beim Merkurplatz mehrere Personen verletzt

Der durch das Messer verletzte Mann wurde mit einem Rettungsfahrzeug in ein Spital transportiert.

Nach einem Unfall in Winterthur bedrohte ein Mann mit einem Messer mehrere Personen.

Amok-Fahrt in Winterthur: Am Donnerstag fuhr auf der Merkurstrasse ein Auto auf ein Trottoir, auf dem sich mehrere Passanten befanden. Dabei touchierte er eine Person. In der Folge lenkte der Fahrer sein Auto wieder auf die Fahrbahn, wo es im Bereich der Kreuzung Merkur- und Theaterstrasse zu einer seitlichen Kollision mit einem Personenwagen kam. Dieser kam nach dem heftigen Aufprall auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die beiden Autolenker sowie der Passant blieben unverletzt.