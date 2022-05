Lausen BL: Fahrer steigt aus – Traktor fährt weiter

In einem Garten kommt die Fahrzeugkombination schliesslich zum Stehen. Vermutet wurde eine ungenügende Sicherung. Die Polizei hat Abklärungen eingeleitet, um eine technische Ursache auszuschliessen.

Beim Galmshof bei Lausen BL musste diesen Mittwoch ein Traktor mitsamt Ladewagen aus einem Garten geborgen werden. Erst als der 27-jährige Fahrer aus dem Fahrzeug ausstieg, bemerkte er, dass etwas nicht stimmte. Nachdem er den Traktor beim Abstellplatz in der Nähe des Hofbereichs bei noch laufendem Motor verliess, kam die gesamte Fahrzeugkombination vorwärts ins Rollen. Wie die Baselbieter Polizei am Donnerstag mitteilte, rollte der Traktor mitsamt Ladewagen den Hang hinunter, überquerten den Hirsweg, um schliesslich in einem Garten zum Stillstand zu kommen.