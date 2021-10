Hausen AG : Fahrerin wähnte sich auf Autobahn – Frontalkollision knapp abgewendet

Die Autofahrerin dachte, sie sei auf einer Autobahn und überholte ein Auto auf der Umfahrung Hausen. Dabei kam es zu einem Unfall.

Am Freitagabend, um 21.30 Uhr, kam es auf der Umfahrungsstrasse zwischen Windisch und Hausen zu einem Unfall. Eine ortsunkundige Autofahrerin war dort in einem Mercedes-Benz in Richtung A3-Anschluss unterwegs. «Weil sie glaubte, sich auf einer richtungsgetrennten Autobahn zu befinden, wollte sie ein vorausfahrendes Auto überholen», schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung. «Ein entgegenkommender Autofahrer erkannte die Gefahr und konnte mit Glück eine Frontalkollision abwenden.» Dennoch seien die beiden Autos mit grosser Wucht zusammengestossen. Bei einem der Wagen wurde dabei ein Rad abgerissen.