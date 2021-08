Romont FR : Fahrerloses Auto gerät auf Gleis und wird von Zug erfasst

In Romont FR hat sich am Mittwochabend ein Fahrzeug selbständig gemacht und landete auf der SBB-Bahnlinie.

Das Auto einer 51-jährigen Frau rollte in Romont FR fahrerlos aufs Bahngleis. (11. August 2021)

Ein Frau parkte am Mittwochabend um 22.15 Uhr ihr Auto neben ihrem Haus in Romont FR. Nachdem die 51-Jährige das Auto verlassen hatte, setzte sich das Fahrzeug auf dem leicht abschüssigen Platz in Bewegung, wie die Kantonspolizei mitteilte. 25 Meter weiter unten landete das Auto auf den SBB-Gleisen.