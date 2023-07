SBB: Passagiere müssen trotz Billett aussteigen

Der Vorfall ereignete sich am Bahnhof Baden. Der Zug fuhr schlussendlich mit einer Verspätung von 15 Minuten weiter.

In Schweizer Zügen gelte eine maximale Belegungsquote von rund 160 Prozent. Es dürften also höchstens 60 Prozent mehr Personen mitfahren, als es Sitze hat.

Am Samstagmittag wurden Passagiere des Interregio IR 16 Richtung Bern trotz gültigem Billett zum Aussteigen gezwungen. «Es befinden sich zu viele Leute im Zug», erklang es aus den Lautsprechern.

Am Samstag verliessen deshalb widerwillig einige Personen den Interregio IR 16 Richtung Bern.

Die SBB muss stets dafür sorgen, dass in Evakuationsfällen die nötigen Fluchtwege vorhanden sind.

«Wer nach Brugg und Aarau fährt, muss aussteigen», erklang es am Samstag um 11.22 Uhr aus den Lautsprechern des Interregio IR 16 Richtung Bern, als dieser am Bahnhof Baden AG halt machte. Unter den Passagieren herrschte für kurze Zeit Verwirrung, doch die Begründung kam sogleich: «Es befinden sich zu viele Leute im Zug.»

Die Ansage zeigte vorerst wenig Wirkung. In den Gängen des Interregio reihten sich Schultern an Schultern, nur wenige Personen folgten der Anweisung und verliessen den Zug, wie die Zeitungen der CH Media berichten. Das Zugpersonal versuchte es erneut, dieses Mal mit schärferer Stimme: «Wir bitten noch einmal alle Reisenden nach Brugg und Aarau auszusteigen, sonst wird dieser Zug geräumt. Dann wird der Zug gestoppt und fährt nicht mehr weiter», erklang es aus den Lautsprechern. Erneut verliessen einige widerwillig den Zug. «Ich habe ein Billett, und die werfen mich einfach raus?», ärgerte sich jemand. Auf dem Perron liessen sie ihren Frust dann am Zugbegleiter aus. Der Zug fuhr schlussendlich mit einer Verspätung von 15 Minuten weiter.