Alpnach Dorf OW - Fahrlässige Drittperson dürfte Grossbrand verursacht haben

Fünf Personen wurden bei einem Grossbrand in Alpnach Dorf Ende März verletzt, zwei Katzen sind ums Leben gekommen. Drei Gebäude wurden vollständig zerstört. Die Kantonspolizei Obwalden und das Forensische Institut (FOR) Zürich haben unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Obwalden Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nun sind erste Ermittlungsergebnisse bekannt: Man habe festgestellt, dass «das Feuer mit grosser Wahrscheinlichkeit unbeabsichtigt durch eine Drittperson verursacht wurde», teilte die Kapo Obwalden am Dienstag mit.

Die Person hatte sich selbst bei der Kapo gemeldet. Sie gab an, «dass sie das Feuer möglicherweise versehentlich verursacht habe.» Bisherige Ermittlungen stützen diesen Hergang, heisst es weiter. Es gelte jedoch die Unschuldsvermutung. Und weiter: «Die betreffende Person steht in keinem Zusammenhang mit der Firma Schmid Parkett AG», heisst es weiter. Die Ermittlungen dauern an. Ausstehend ist noch der definitive forensische Bericht des FOR.