Bekannter Basler Umweltaktivist – Fahrlässige Tötung von Martin Vosseler – Chauffeur ficht Strafbefehl an

Eine Sonne erinnert in der Austrasse an den Unfalltod des bekannten Umweltaktivisten Martin Vosseler.

Ein «Mangel aus Vorsicht und Aufmerksamkeit» löschte am 23. Oktober 2019 Martin Vosselers Leben aus. Der bekannte Umweltaktivist war an jenem Morgen mit dem Velo in der Austrasse in Basel unterwegs, als ein Lastwagen ihn überholt und dabei den ausreichenden seitlichen Abstand nicht eingehalten haben soll. Vosseler wurde dadurch nach rechts abgedrängt, geriet an ein parkiertes Auto, kam zu Fall und geriet unter den Lastwagen. Samt seines Fahrrads wurde er vom hinteren rechten Zwillingsrad des LKWs überrollt.