Wer betrunken ist, kann kein E-Trotti mehr ausleihen

Nicht selten ist es die bequemste Lösung, um spätabends nach Hause zu kommen: Per App ein E-Trotti gebucht, draufgestiegen und losgedüst, ohne sich um einen Parkplatz Gedanken machen zu müssen. Doch nicht selten sind die Nutzerinnen und Nutzer der verschiedenen Ausleih-Dienste zum Zeitpunkt der Fahrt bereits nicht mehr ganz nüchtern – und verunfallen wegen mangelnder Koordination. Wie das «Regionaljournal» von SRF unter Bezug auf Daten der Stadtpolizei Zürich berichtet, geschieht rund jeder dritte Unfall mit einem Miet-Scooter unter Alkoholeinfluss – im Jahr 2022 waren in 44 von 133 Fällen die Pilotinnen oder Piloten angetrunken. Gegenüber dem Vorjahr nahm die Zahl der Unfälle um 50 Prozent zu. Der «typische Unfallfahrer» sei dabei männlich und zwischen 21 und 55 Jahren alt.

Damit solche Unfälle weniger oft geschehen, haben diverse Anbieter reagiert und verlangen vor Antritt der Fahrt in Städten wie Zürich oder St. Gallen eine Art Alkoholtest via Smartphone. Dabei werden Koordination und Reaktionsfähigkeit getestet – wichtige Faktoren für die Teilnahme am Strassenverkehr. Besteht die Person, die das Trotti mieten will, den Test nicht, wird ihm die Fahrt verweigert.

Linien angleichen oder auf Helme klicken

So muss bei Anbieter Tier das Handy so bewegt werden, dass dessen Neigungswinkel mit einem vorgegebenen Muster an Linien übereinstimmt, die auf dem Display angezeigt werden. «Man hat ein paar Sekunden Zeit, um die Neigung so hinzukriegen, wie es die App verlangt. Das schafft man nur konzentriert, in nüchternem Zustand», so Sprecher Emre Argön gegenüber SRF. Wer dreimal versagt, muss die Übung abbrechen und wird automatisch zu einem Fahrdienst umgeleitet.