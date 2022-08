Brandenburg : Fahrschüler (17) im Porsche mit Mama auf Beifahrersitz mit 200 km/h erwischt

In Deutschland (wie auch in der Schweiz) dürfen 17-Jährige in Begleitung Autos lenken.

In Brandenburg ist ein begleiteter 17-Jähriger mit mehr als 200 statt erlaubten 120 Stundenkilometern über eine Autobahn gerast – mit seiner Mutter als Beifahrerin. Wie die Polizei in Cottbus am Dienstag mitteilte, stellten Beamte der Autobahnpolizei dies am Samstagvormittag bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der A13 zwischen den Gemeinden Bronkow und Calau fest.