Küssnacht am Rigi - Fahrschüler verursacht Totalschaden am Auto

Am Samstagnachmittag verursachte ein 24-jähriger Lenker mit seinem Begleiter (25) auf der A4 Richtung Zug einen Selbstunfall. Der Unfall ereignete sich zwischen Küssnacht am Rigi und Rotkreuz. Der Lenker soll abgelenkt gewesen sein, verlor die Kontrolle über das Auto und fuhr links in eine Leitplanke, wie die Zuger Polizei mitteilte. Am Auto entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Die Leitplanke wurde leicht beschädigt. Die Beiden blieben unverletzt. Dem Lenker wurde der Lernfahrausweis entzogen.