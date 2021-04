Die zwei Männer lebten seit Jahrzehnten gemeinsam im Osten von Zürich. Seit 15 Jahren wohnten sie in einem Mehrfamilienhaus am Rande der Grossstadt. «Die zwei waren seit mehr als 40 Jahren ein Paar und noch immer sehr verliebt», sagt eine Nachbarin. V. sei mit rund 25 Jahren aus Spanien in die Schweiz gekommen und hätte T. hier kennengelernt. Vor einigen Jahren sei der pensionierte Physik-Professor R.T. jedoch an Alzheimer erkrankt. Sein Partner V. betreute ihn zu Hause – doch die Situation mit T. sei immer schwieriger geworden: «Er war sehr dominant und konnte sich durchsetzen», sagt eine Nachbarin, die im gleichen Gebäude wohnt. «Es kam teilweise zu heftigen verbalen Auseinandersetzungen – auch aufgrund der Erkrankung.»